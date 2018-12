Oma Mel B: ’Piercings zijn poort voor kwade geesten’

In een interview met Gal-dem blikt Mel B terug op een bezoek aan haar oma tijdens de hoogtijdagen van de Spice Girls. Dat verliep minder gemoedelijk dan gedacht. „Ze is echt de matriarch...”, begint Mel haar verhaal.

„Ze zag mijn piercings en probeerde direct wijwater op me te gooien. Ze riep: ’je mag geen piercings hebben!’ Ze was het er absoluut niet mee eens en ze probeerde me over te halen ze uit te doen. Volgens haar nodigde ik kwade geesten uit via de piercings in mijn lichaam.”

Oma vond al snel meer om over te klagen. „Volgens mij had ik toen een wit vriendje. Ze heeft hem nooit erkend denk ik. Het enige wat ze zei was: ’hmmm, is dat zo?!’”

Hoewel je zou verwachten dat Mel B haar oma in ieder geval trots heeft gemaakt met haar succes met de Spice Girls, bijkt ook dat niet het geval. „Ik weet nog dat ik aan het begin van de Spice Girls naar mijn oma ging. We hadden net onze eerste nummer één te pakken. Ik gaf haar de cd en zette het geluid goed hard, maar zij vroeg zich alleen maar af wat voor herrie ik haar liet horen.”