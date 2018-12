Michael Douglas: ’Soms vergeet papa hoe ik heet’

Zo trots als een pauw was Michael Douglas, dat vader Kirk aanwezig was bij de onthulling van zijn ster op de Walk of Fame in Hollywood. Ⓒ Hollandse Hoogte

KIRK DOUGLAS werd geboren toen de Eerste Wereldoorlog nog in volle gang was. Zondag hoopt de Spartacus-acteur 102 jaar oud te worden. Zijn zoon MICHAEL, toch ook geen jonkie meer, is meer dan trots op zijn vader: ,,Hij mag dan af en toe vergeten hoe ik ook alweer heet, maar het lijkt me logisch dat we hem dat maar vergeven.’’