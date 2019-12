Rotterdamse vlag halfstok voor Jules Deelder

De dichter was nachtburgemeester van Rotterdam en betoonde in zijn gedichten ook eer aan de stad. Zo noemde Deelder het een stad zonder verleden, een stad die geen illusie is. „Rotterdam is niet te filmen. Rotterdam is véels te echt.”

Het Rotterdamse icoon overleed donderdag na een zeer kort ziekbed op 75-jarige leeftijd. Dat heeft zijn uitgever De Bezige Bij namens de familie bevestigd. Op Twitter worden de gedichten van Deelder over Rotterdam nu volop gedeeld, evenals gedichten die hij schreef over de dood.

