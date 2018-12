Nederlander mocht proces Mandela in animaties omzetten

In The State Against Mandela & the Others, die vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen te zien is, wordt het Rivoniaproces waarin Mandela veroordeeld werd tot een levenslange gevangenisstraf, gereconstrueerd. De geluidsfragmenten, gedestilleerd uit 256 uur verhoren, zijn door Van Cuijlenborg voorzien van expressionistische animaties.

De Nederlander woont al lang in Parijs en werd via via benaderd voor het bijzondere project, dat eerder dit jaar op het festival van Cannes de wereldpremière beleefde. „Het is een indrukwekkend deel van de geschiedenis waar ik een gezicht aan heb mogen geven”, vertelt hij. „Een belangrijke leidraad was dat het beeld niet belangrijker mocht worden dan het geluid.”

Laatste overlevenden

Regisseur Nicolas Champaux kwam toevallig de geluidsopnames van het proces op het spoor. In Zuid-Afrika werden in de jaren zestig alle rechtszaken op tape opgenomen. Omdat het materiaal bijna vergaat, waren de banden in Parijs om gedigitaliseerd te worden. Toen de makers besloten een documentaire over het proces te gaan maken, zijn ze direct - zonder dat de financiering rond was - afgereisd naar Zuid-Afrika om met de laatste overlevenden van het proces te praten. „Dat was een stoutmoedig maar slim besluit”, vertelt Van Cuijlenborg. „Twee van de drie belangrijkste betrokkenen overleden voordat de film af was.”

Het voorwerk voor de animaties duurde ongeveer een jaar. De Nederlander probeerde zoveel mogelijk foto’s van de betrokkenen te vinden en mocht ook grasduinen in het archief van de nabestaanden. „De vrouw van een van de veroordeelden had tijdens het proces tekeningen gemaakt”, legt hij uit. „Wel stiekem, want het was toentertijd verboden om in de rechtbank te tekenen.”

The State vs Mandela & The Others draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen.