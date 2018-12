Sandra Oh en Andy Samberg presenteren Globes

Oh is vooral bekend van haar rol als Dr Yang in Grey’s Anatomy. Daarnaast was zij onder meer te zien in de hitfilm Sideways en recent in de serie Killing Eve. Samberg is vooral bekend van Saturday Night Live en zijn komedieserie Brooklyn Nine-Nine.

Het is voor beiden de eerste maal dat zij de Golden Globes presenteren. De uitreiking werd vorig jaar geleid door komiek Seth Meyers. Dinsdag werd bekendgemaakt dat de Oscars dit jaar worden uitgereikt door Kevin Hart. Deze uitreiking vindt eind februari plaats.