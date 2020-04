Harry roept veteranen op aan de slag te gaan als zorgvrijwilliger

Harry zei ’onvoorstelbaar trots’ te zijn op de veteranen die zich al hebben gemeld. „Veteranen zullen altijd opstaan als vrijwilliger. Ze hebben hun land al eens gediend en doen dat weer. Ik hoop dat dat na deze crisis niet verandert. Er is altijd een manier om te helpen.”

De hertog van Sussex, die eind vorige maand een stap terugdeed binnen het Britse koningshuis en sinds kort in Los Angeles woont, bedankte de mensen in de Britse zorg en alle vrijwilligers vanuit de grond van zijn hart. „Wat nu gebeurt, de duizenden mensen die zich aanbieden als vrijwilliger, dat is geweldig Brits.”

Vereerd

Hoewel Harry met zijn gezin in de Verenigde Staten woont, steekt ook hij de handen uit de mouwen. Afgelopen week brachten Harry en Meghan meermaals maaltijden rond in Los Angeles.

Ook aan de andere kant van de oceaan krijgt Harry mee wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. Zo prees hij de 99-jarige Britse veteraan Tom Moore, die al meer dan 25 miljoen pond bij elkaar wandelde om artsen en verpleegkundigen te steunen in hun strijd tegen het coronavirus. „Wat hij heeft gedaan is absoluut verbazingwekkend. Niet alleen zijn actie, maar ook de reactie van het publiek - die is geweldig Brits.”

Harry zei ’vereerd’ te zijn dat ook hij zich veteraan mag noemen. De prins, die ruim tien jaar actief was voor de Britse strijdkrachten en twee keer werd uitgezonden, vertelde het „een eer te vinden deel uit te maken van de veteranen gemeenschap.”