Excuses Natalie Portman aan Jessica Simpson

In een interview met USA Today eerder deze week zei Natalie dat ze vroeger in de war raakte van coverfoto’s van Jessica. „Ik weet nog dat ik als tiener bladencovers zag van Jessica Simpson, waarbij ze in haar bikini poseerde en zei ’ik ben nog maagd’, en dat verwarde me. Ik wist niet wat ze me daarmee als vrouw, als meisje wilden vertellen.”

Jessica Simpson Ⓒ Hollandse Hoogte

Jessica was niet blij met die uitspraken en reageerde op Instagram. „Ik heb altijd geleerd mezelf te zijn en te respecteren dat vrouwen zich op verschillende manieren uiten, waardoor ik toen – en nu – geloof dat sexy poseren in een bikini en trots zijn op mijn lichaam niet hetzelfde is als seks.”

De zangeres liet Natalie fijntjes weten dat ze het in deze tijd niet gepast vond zulke reacties te krijgen. „Ik breng andere vrouwen niet ten schande om hun keuzes. In deze tijd van Time’s Up en te midden van al het goede werk dat je doet voor vrouwen, raad ik je aan hetzelfde te doen.”

De boodschap kwam aan bij Natalie. „Ik ben het helemaal met je eens dat vrouwen zich zouden moeten kleden en gedragen hoe ze willen zonder daarom veroordeeld te worden. Ik probeerde alleen te zeggen dat ik als jong meisje de media verwarrend vond. Het was niet mijn bedoeling je te beschamen en ik bied mijn excuses aan als ik je heb gekwetst”, aldus de actrice, die zei „niets dan respect” voor Jessica te hebben.