’Saoirse Ronan vindt liefde op filmset’

Saoirse Ronan en Jack Lowden op de première van Mary Queen of Scots. Ⓒ Hollandse Hoogte

Op de set van haar nieuwe film Mary Queen of Scots is er iets moois opgebloeid tussen Saoirse Ronan en tegenspeler Jack Lowden. Volgens New York Post verschenen de twee dinsdag samen bij een voorvertoning van de film en staken ze hun liefde niet onder stoelen of banken.