BBC-presentatrice loopt weg tijdens uitzending en pleegt zelfmoord

De 41-jarige Archer, een gescheiden moeder van drie kinderen, presenteerde samen met collega Adam Green het BBC-programma Radio Shropshire. Halverwege de uitzending stapte de presentatrice echter op en liet ze aan collega’s weten dat ze „even een pauze” nodig had. Drie uur later werd Archer levenloos in haar woning gevonden door haar stiefvader, die met haar moeder langskwam om haar kookplaat te repareren. De man belde onmiddellijk de hulpdiensten, die hem telefonisch instructies gaven om zijn stiefdochter, die zichzelf had opgehangen, te reanimeren.

Enkele weken voor haar overlijden had Archer een aantal twitterberichten geretweet over innerlijke demonen en geestelijke gezondheidsproblemen. Ook had de radiopresentatrice het telefoonnummer van de zelfmoordlijn gedeeld en schreef ze over ’pijnlijke roddels’. „Roddels zijn vrijwel nooit vriendelijk, positief of aanmoedigend. Het is bijtend, kwetsend en heeft normaal gesproken niets met jou te maken. Je hoeft er geen deel van uit te maken. Zeg ’nee, bedankt’ en ga weg.”

In een verklaring laat haar familie weten niet te kunnen geloven dat Vicki er niet meer is. „Haar vreugde voor het leven was aanstekelijk, ze was een fantastische moeder en dochter, en haar charme maakte iedereen die haar kende aan het lachen. Ze kon een kamer oplichten. We zullen haar voor altijd missen en we willen haar en alles wat ze heeft bereikt in ere houden.”

Komend voorjaar zal de familie een herdenkingsceremonie van haar leven houden. „Voor nu willen we iedereen bedanken voor hun steun en vriendschap die ons helpt om dit vreselijke verlies te verwerken.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl