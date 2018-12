Alain Clark op eerste editie World Unplugged

World Unplugged is een beproefd concept, dat zich al een paar jaar heeft bewezen op Ibiza. Daar vindt het op verschillende unieke en mysterieuze locaties plaats. Op Ibiza is er net als in jaren zeventig een samenkomst van intieme akoestische evenementen op stranden, in grotten en andere bijzondere locaties. Daar wordt tot diep in nacht muziek gespeeld voor een kleine groep mensen.

World Unplugged is vrij kortgeleden ook georganiseerd in andere plaatsen, zoals meerdere plekken in Azië, Griekenland en Ierland. Het is nog niet bekendgemaakt waar in Amsterdam de eerste editie plaatsvindt.

Voor het evenement zijn slechts 150 kaarten te koop. De kaartverkoop is donderdagavond van start gegaan via de website Worldunplugged.com.