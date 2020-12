Warner Bros: Nederlandse bioscoopsector hoeft voorlopig niet te vrezen

Het Amerikaanse moederbedrijf maakte donderdag bekend in 2021 alle titels tegelijkertijd in de bioscoop en op HBO Max aan te gaan bieden. Dit leidde tot boze reacties van de Amerikaanse bioscoopketens. „HBO Max is alleen beschikbaar in de VS”, meldt Warner Bros. Benelux in dezelfde korte verklaring.

Of deze situatie in de toekomst gaat veranderen, wil het bedrijf niet zeggen. De grote baas van HBO, Andy Forssell, liet donderdag weten dat hij HBO Max in de tweede helft van 2021 wil gaan uitrollen over Europa. Het is niet duidelijk of Nederland ook bij de landen hoort waar de dienst dan wordt aangeboden. Warner Bros. Benelux kan hier nog niets over zeggen.

Het is dan ook nog niet duidelijk wat de gevolgen van dit plan van Forssell voor de Nederlandse bioscoopsector zijn. De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) houdt zich vrijdag op de vlakte. „Zolang er gesprekken gaande zijn, gaan we niet in de media reageren of vooruitlopen op zaken”, aldus NVBF-directeur Gulian Nolthenius.

Eerder dit jaar speelde de kwestie ook al toen distributeurs als Universal (James Bond, Fast & Furious) en Disney besloten titels direct op streamingdiensten uit te brengen.