Cardi B laat baby zien na breuk met Offset

Dinsdagavond maakte Cardi in een video bekend dat Offset en zij uit elkaar zijn. „We zijn goede vrienden en we zijn goede zakenpartners”, aldus de rapper „We hebben veel liefde voor elkaar, maar het werkt al een hele tijd niet meer tussen ons. We zijn niet meer verliefd.”

In een interview met Apple Music vertelde de rapper in oktober dat ze een aanbod „van zeven getallen” voor een foto van het gezicht van Kulture had afgewezen. „Mijn man en ik willen op dit moment onze baby gewoon niet laten zien”, verklaarde ze toen. De twee hadden wel een paar kiekjes gedeeld waarop de handen en voeten van de baby zichtbaar waren.

Woensdag deelde Cardi een foto van Kulture in een autozitje. „Mijn hart” schreef ze bij het beeld, waarop de kleine een slabbetje draagt met haar naam erop.