Jake Gyllenhaal plaatst eerste Instagrampost

In zijn eerste post op het sociale medium leest Jake een comic van Spider-Man. Hij doet alsof hij uiterst verbaasd roept: „Whoa, what the f...” en stopt het clipje dan snel. Er gingen al langer geruchten dat de acteur in de film Mysterio zou gaan spelen, de bad guy waar Spider-Man (Tom Holland) het tegen moet opnemen in het vervolg op Spider-Man: Homecoming uit 2017.

Onder de foto grapte Jake een tijdje nadat hij het bericht had geplaatst: „Ik realiseer me net dat ik niet Spider-Man ga spelen.” Daarop grapte vakgenoot Ryan Reynolds: „Ik realiseer me net dat ik ook niet Spider-Man ga spelen”, waarop Jake reageerde: „Jij speelt zelfs Ryan Reynolds niet meer.”