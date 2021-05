Spin-off Netflix-hitserie Bridgerton in de maak

Het script wordt geschreven door Shonda Rhimes, die grote bekendheid kreeg met series als Grey’s Anatomy en How To Get Away With Murder. Hoe de serie gaat heten, is nog niet bekend.

Het populaire kostuumdrama Bridgerton gaat over de families Bridgerton en Featherington. De hoofdrollen worden vertolkt door onder anderen Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page en Jonathan Bailey. In april werd bekend dat er een derde en vierde seizoen van de serie komt. Het was maandenlang de best bekeken serie op Netflix.