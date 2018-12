Film Scholten van Aschat in première op IFFR

Nocturne gaat over de jonge regisseur Alex, die tijdens een creatieve crisis wordt verlaten door zijn vriendin. Terwijl hij vecht tegen de deadline, op zoek naar de essentie van zijn film, komt hij vooral zichzelf tegen. Hij stuit op zijn eigen onvermogen een balans te vinden tussen de realiteit en z’n verbeelding.

De hoofdrol wordt gespeeld door Vincent van der Valk (Gluckauf), de broer van Viktor. De regisseur schreef het scenario samen met Jeroen Scholten van Aschat, de broer van Reinout. Andere rollen worden gespeeld door Simone van Bennekom, Tom Dewispelaere, Bien de Moor en Bart Slegers. Het team maakte eerder de bekroonde eindexamenfilm Onno de Onwetende.

Omstreden

Het IFFR, dat plaatsvindt van 23 januari tot en met 3 februari, maakte de afgelopen weken al meerdere titels bekend. Zo gaat ook de omstreden film Climax van de Franse regisseur Gaspar Noé in première in Rotterdam. De film gaat over een vrolijke dance-avond van een groep studenten die volledig ontspoort als iemand van het gezelschap lsd in de sangria gooit. Binnen no-time ontaardt het feest in een smeltkroes van paranoia, angsten, verlangens, geweld, bloed, seks en zelfmutilatie.

Een andere grote titel die op het IFFR draait, is het veelgeprezen Libanese drama Caperneum. De film over een arm jongetje in Libanon dat bij zijn ouders wegvlucht en onderdak vindt bij een Ethiopische vluchtelinge en haar babyzoontje, won tijdens het festival van Cannes onder meer de Juryprijs.

Het programma is verdeeld over vier secties: Bright Future, Voices, Deep Focus en Perspectives.