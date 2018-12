Guus Meeuwis haalt karakteristieke villa neer

Het karakteristieke pand staat op een enorm landgoed met boompartijen en meerdere grote terrassen. Het gebouw zelf had zeven kamers en een wijnkamer en telde een oppervlakte van 260 vierkante meter. Maar van de enorme woning is na donderdag niets meer over.

De Brabantse zanger laat er een moderne nieuwbouwwoning neerzetten, waar hij zich met zijn Manon heerlijk kan terugtrekken na de drukte van de stad Amsterdam, waar zijn andere huis staat, en zijn vele optredens. Het is wel te hopen dat hij een vergunning krijgt; die moet hij nog aanvragen.