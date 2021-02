TVOH: ’Dooie stokstaart’ gooit heupen los

Dood stokstaartje komt tot leven. Ⓒ Screenshot RTL.

Wat een rottige taak hebben de coaches van The voice of Holland (TVOH) in dit deel van de Knockouts. Van de 6 deelnemers per team moet ook deze week 2/3 vertrekken. Coaches Jan Smit en Anouk zijn aan de beurt voor hun Dag des Oordeels. En ja.. er vloeit weer veel bloed. Er zijn immers maar twee stoelen per coach beschikbaar. Spannend!