Nederlandse Marokkanen bedreigen Achmed Akkabi vanwege homorol

Achmed deelde woensdagavond twee video’s op Twitter, met daarin tientallen negatieve reacties die te vinden zijn op de besloten Facebookpagina Marokkanen Bijeen (95.000 leden). „Wanneer je als (Marokkaanse) acteur een ’gay’-personage speelt, dan reageert een deel van de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap als volgt”, schrijft Achmed in zijn post.

De 35-jarige acteur wordt in eerste instantie nog geprezen voor zijn rol in de serie Mocro Maffia, maar wanneer iemand refereert aan een oud artikel over de film Chez Nous (2013), waarin Achmed een homoseksueel speelt, volgt er een tsunami aan homofobe berichten, gericht aan het adres van de Nederlandse acteur met een Marokkaanse achtergrond.

Levend villen

Zo schrijft Yasmine: „Ik wens zijn familie en ouders echt heel veel sterkte met deze zware beproeving. Gatver! Je zou je zoon maar zien zoenen met een man en dan nog het idee erbij dat bekenden van je dit waarschijnlijk ook hebben gezien. Hoe bedoel je, je ziel verkocht? Ik schaam me al wanneer Marokkaanse acteurs in een seksscène spelen, laat staan dit. Bah!” Facebook-gebruiker Abdel gaat over op bedreiging en stelt de vraag: „Wie van deze Facebook-patrons gaat een hit team opstellen?”

De acteur wordt verder meerdere keren uitgescholden voor ’kech’ of ’hoer’ en Najim – die Achmed ’mislukte hond’ noemt – weet een ’gepaste straf’: „Zijn familie moet hem massaal levend villen en van twintig hoog gooien!” Ook op Twitter krijgt de acteur er flink van langs: „Homoseksualiteit is een ziekte en zal never nooit geaccepteerd worden in ons geloof.”

Taboe

Anderzijds stromen ook de steunbetuigingen binnen en wordt de homohaat door veel mensen veroordeeld. „Wat een treurnis”, schrijft PvdA-leider Lodewijk Asscher. „Goed dat je dit laat zien maar dit taboe moet doorbroken worden. Op scholen. Door rolmodellen. Door ouders aan te spreken.” NOS-correspondent Mustafa Marghadi zegt: „Dit is zo fucked up. Achmed is een beest van een acteur.”