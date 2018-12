OG3NE komt met nieuw album en theatertour

Ze hebben erg veel zin in de tour, laten de meiden weten in een interview met BuzzE. „Theater heeft ons hart al heel vroeg gestolen”, zegt Lisa. Twee jaar geleden deed OG3NE honderd uitverkochte shows tijdens de theatertournee Three times a lady. Van die shows heeft de zussengroep ontzettend genoten. Lisa vervolgt: „je bent dicht bij de mensen, tussen de liedjes door kan je het een en ander vertellen en je staat heel dicht bij het publiek.” Amy: „wij hebben een vaste liveband waarmee we in het theater lekker kunnen uitpakken.”

Shelley vult haar zussen aan met dat het theater zich goed leent voor hun diverse doelgroep. „Tussen ons publiek hebben wij stellen staan van 80 jaar oud, maar ook hele gezinnen met jonge kinderen.” Hun touroptredens zullen bestaan uit nummers van het nieuwe album, oude nummers en covers. Ook zal er weer gedanst worden. „Tot nu toe is er nog niemand blijven zitten”, lacht Shelley.

Maar voordat de zussen zich kunnen richten op het nieuwe album, hebben ze eerst nog optredens in het Kurhaus in Scheveningen op de planning staan. Ter gelegenheid van die concerten heeft OG3NE de Nederlandstalige kerstsingle Alles is nog hier uitgebracht. De zussen, die vorig jaar hun moeder aan kanker verloren, zingen in die single over het missen van dierbaren tijdens de kerstdagen.