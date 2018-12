Kaiser Chiefs en Ronnie Flex op Dauwpop

Ook Maxi Jazz, de rapper van de Britse dancegroep Faithless, komt optreden. Eerder werd al bekend dat ook Nothing But Thieves van de partij is. Tot nu toe zijn er veertien acts bekend. Daaronder ook een paar Nederlanders zoals Joost (a.k.a. EenhoornJoost), en de Nederlandse rappers Donnie en Leafs.

Ook liefhebbers van alternative en indierock kunnen op het festival terecht. Zij kunnen genieten van optredens van de Britse bands Frank Carter & The Rattlesnakes en Black Foxxes. Daarnaast staat de Nederlandse indiepopband Rondé op het podium.