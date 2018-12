Jovanotti viert maanlanding op strand

Jovanotti vierde in september 1969 zijn derde verjaardag. Inmiddels is hij 52. „De eerste bewuste herinnering van mijn leven was de avond waarop ik voor de tv zat en de maanlanding zag. Ik was drie jaar oud en mijn eerste herinnering was de maan, de maan is het strand van het heelal”, verklaarde Jovanotti donderdag. Een maand later vond het historische festival Woodstock plaats: ’een nieuwe manier om deel uit te maken van de wereld’.

Die twee gebeurtenissen wil Jovanotti vieren met Jova Beach Party. Jovanotti zal in juli en augustus op vijftien plaatsen optreden, waaronder in Rimini. Het is de bedoeling dat mensen de hele dag kunnen rondhangen in een rondreizend dorp. Tijdens het festival kunnen mensen dansen, in zee zwemmen en zelfs trouwen.

Jovanotti heeft in Nederland twee hits gehad: Libera l’anima in 1991 en L’ombelico del mondo in 1995.