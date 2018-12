Wesly Bronkhorst volgend jaar in AFAS Live

Bronkhorst begon zijn carrière in Café Bolle Jan van de familie Froger. Sinds 2002 treedt hij op op festivals, gala’s en bedrijfsfeesten. De zanger timmert flink aan de weg. Vorig jaar vierde hij zijn vijftienjarige artiestenjubileum in een uitverkocht Concertgebouw in Amsterdam. Dit jaar kreeg Wesly met Trots op jou de Buma NL Award voor meest succesvolle single. Het lied is een van de meest gedraaide nummers in de Nederlandse horeca.

Wesly Bronkhorst noemt het „een bekroning op meer dan vijftien jaar heel hard werken” dat hij een eigen concert mag geven in AFAS Live. „Een droom die uitkomt! Ik ga er voor zorgen dat het een avond wordt voor mijn fans om nooit te vergeten” zegt Wesly in een verklaring.