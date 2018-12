’En nu hoor je minister Van Engelshoven niet’

Dat terwijl ze er als de kippen bij was om te reageren op uitspraken over homo’s van Johan Derksen, die hij maakte in het voetbalprogramma Veronica Inside. Zei ze toen in debat te willen met Johan Derksen - wat ze later weer afzegde, omdat ze de context van het programma niet de juiste vond voor een gesprek - nu heeft ze op sociale media nog niet gereageerd op de tweet van acteur Achmed Akkabi. Hij deelde in zijn tweet beledigingen en bedreigingen uit de besloten Facebookgroep Marokkanen Bijeen, die hij kreeg om een rol als homoseksuele beveiliger in een film uit 2013.

Twitteraars spreken haar daarop aan. „Werk aan de winkel voor minister Van Engelshoven”, meent iemand. „Vraag me af of Van Engelshoven nu ook met hen een hartig woordje wil spreken. Of geldt dat alleen voor #JohanDerksen?” Anderen vallen bij: „Hier moet je wat aan doen / stelling nemen. In plaats van goedkoop scoren bij Johan Derksen.” Een ander benadrukt dat met de woorden: „Dit zijn de mensen die homo’s mishandelen.” „Inderdaad, en nu hoor je haar niet.”

PvdA-voorman Lodewijk Asscher, sportjournalist Barbara Barend en NOS-correspondent Mustafa Marghadi spraken wel hun afschuw uit.

