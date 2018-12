’Johnny de Mol, ik ga je flink aanpakken’

„Is het nu werkelijk aan het gebeuren dat jij Johnny, de coole stoere rockgast, burgerlijker gaat worden dan ik? Het lijkt er wel op. Johnny, we gaan het er eens rustig over hebben tijdens je Roast”, aldus Tooske, die zich alvast opwarmt. Danny is minder subtiel: „Ben je er klaar voor, Johnny? Trek je broekriem maar aan, want ik ga je flink aanpakken!.”

The Roast of Johnny de Mol is op dinsdag 18 december 20.30 uur te zien op Comedy Central. De Mol wordt door nog meer frenemies onder handen genomen. De laatste roaster wordt vrijdag bekendgemaakt net als de Roast Master, die de avond in goede banen moet leiden.

Johnny is de derde bekende Nederlander die wordt ’geroast’. In 2016 was Gordon de eerste, vorig jaar moest Giel Beelen eraan geloven. The Roast Of... is komen overwaaien uit de Verenigde Staten, daar werden eerder onder meer Donald Trump, Justin Bieber, Bruce Willis en Pamela Anderson geconfronteerd met gênante momenten en opvallende eigenschappen.