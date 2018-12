BN’ers branden lampion

Joling doet dat voor zijn goede vriendin Kathy, die wordt behandeld voor borstkanker: „Ik wens haar ongelooflijk veel sterkte, moed en kracht in deze moeilijke periode. Mijn lampion brandt voor haar”, aldus de zanger.

Naast Gerard doneren ook Wilfred Genee, Jeroen Snel, Fidan Ekiz, Peter van der Vorst, Mirella van Markus, Dennis Wilt, Caroline Tensen, Olcay Gulsen en René van Kooten een lampion. Ze hebben een filmpje opgenomen over voor wie zij hun lampion branden. De filmpjes zijn vanaf donderdagavond op tv en online te zien.

Hart van lampionnen

Burgemeester Mark Roëll van Baarn geeft donderdagavond in de tuin van Paleis Soestdijk het startsein. Aan het eind van de actie zal op 28 december in de paleistuin ’ het grootste hart van lampionnen van Nederland’ worden ontstoken.

Tijdens de campagne kan het publiek online een lampion doneren. Op de lampion wordt de naam geschreven van iemand die er door kanker niet meer is, een steuntje in de rug kan gebruiken of erbovenop is gekomen. De lampionnen worden in de grond van de paleistuin geprikt om zo het hart te vormen.

„Zo denken we tijdens de donkere dagen van het jaar aan mensen die we missen, mensen die nu met kanker te maken hebben en aan iedereen die extra steun kan gebruiken in deze periode”, aldus KWF. Met de opbrengst financiert KWF ’nieuwe doorbraken’ in kankeronderzoek.