Omroep MAX krijgt Prins Maurits medaille

De compleet verraste Slagter kreeg de medaille uit handen van generaal Peter van Uhm, die zelf de medaille in 2012 ontving. Tijdens een toespraak prees luitenant-generaal Peter Striek hoe Missie MAX al meer dan tien jaar het contact tussen militairen en het thuisfront mogelijk maakt. Ook was hij vol lof over de aandacht die de omroep besteedt aan veteranen in bijvoorbeeld Mijn missie en programma’s over de Tweede Wereldoorlog.

De Prins Maurits medaille wordt sinds 1935 incidenteel uitgereikt aan personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de krijgsmacht. Het is een initiatief van Koninklijk Nederlandse Vereniging Ons Leger (KNVOL).