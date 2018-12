Gerard laat koningin Máxima ’vreselijk lachen’

Koningin Máxima opende donderdag in Amsterdam het nieuwe onderkomen van de Goede Doelen Loterijen. Ook Gerard Joling was aanwezig en zag zijn kans schoon toen hij de koningin zag staan. Hij vroeg haar dan ook meteen of hij samen met haar op de foto mocht.

Gerard vertelt dat Máxima hem vroeg of hij de foto voor zijn moeder wilde hebben. „Ik zei: ’voor ons beiden majesteit!’ Toen moest ze vreselijk lachen en zei ze dat ik de groeten moest doen aan mijn moeder. Enig toch!”, reageert Joling enthousiast.

De opening van het nieuwe pand van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij is het sluitstuk van een twee jaar durende renovatie, waarbij een leegstaand en verwaarloosd pand in Amsterdam is omgetoverd tot het meest duurzaam gerenoveerde gebouw van Nederland.