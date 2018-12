Sinterklaasjournaal benadert recordcijfer

Daarmee benadert het Sinterklaasjournaal het recordcijfer van vorig jaar. Toen werd het Sinterklaasjournaal beter bekeken dan ooit, met gemiddeld 857.000 kijkers per aflevering.

Veruit de best bekeken aflevering van het afgelopen seizoen was de seizoensopener op 12 november. Die trok 1.186.000 kijkers, zes dagen na de uitzenddag was dit kijkcijfer opgelopen tot 1.270.000 kijkers door uitgesteld kijken. Ook de tweede aflevering kwam daardoor uit boven het miljoen.

Stichting KijkOnderzoek meet alleen de groep kijkers van zes jaar en ouder. Jongere kijkers worden niet meegerekend.