BN’ers massaal naar Masters of LXRY

Mr. Probz is ook aanwezig omdat hij zijn naam heeft verbonden aan een champagnemerk. Daarnaast zijn er ook dit jaar weer optredens van een aantal sterren. Zo komen Glennis Grace, Romy Monteiro en Davina Michelle langs om te zingen.

Volgens organisator Yves Gijrath wil iedereen die iets heeft te bieden op het gebied van luxe producten erbij zijn. Het evenement in de Amsterdamse RAI blijft groeien en is dan ook dit jaar weer grootser dan voorgaande edities met meer dan honderd primeurs.

Recordaantal bezoekers

Zo zijn er zo’n 15 procent meer standhouders te vinden dan vorig jaar, 450 bedrijven in totaal, op een totaaloppervlakte van 42.500 vierkante meter. Gijrath rekent op een recordaantal van 55.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Het einde van de groei is nog niet in zicht: „We hebben nu al zoveel aanvragen voor de komende jaren.”

Met nog een paar uur te gaan tot de openingsavond, waar volgens traditie negenduizend vips hun opwachting maken, wordt nog hard gewerkt om alles tot in de puntjes in orde te maken op de beursvloer. Luxe auto’s worden opgepoetst en de vloer gedweild. De meest exclusieve auto op de beurs, een blauwe McLaren Senna met een prijskaartje van 1 miljoen euro, staat nog even bedekt onder een hoes.

Prins Bernhard jr.

Behalve de automerken is de botenmarkt, die een flinke dip doormaakte vanwege de economische crisis, goed vertegenwoordigd. Onder andere prins Bernhard jr. is aanwezig met zijn botenmerk. Ook is er veel vastgoed te vinden. Opvallend is de aanwezigheid van een 66 miljoen jaar oude dinosaurus van Naturalis. Wie wil, kan met het museum mee op reis. Tegen betaling van 25.000 euro kunnen belangstellenden bijvoorbeeld mee graven naar dino’s in de Rocky Mountains, aldus Gijrath. Het geld komt ten goede aan onderzoek.

En wie iets exclusiefs zoekt op de Malediven kan terecht op een privé-eiland dat een Tsjechische ondernemer liet ombouwen tot een luxe paradijs. Zangeres Rihanna sliep er laatst en de de hotelkamers variëren er van 2000 tot 33.000 euro per nacht.

In navolging van vorig jaar is er weer een pop-uprestaurant. In dit ’34-sterrenrestaurant’ koken de komende dagen in wisselende samenstellingen negentien Nederlandse topchefs, die samen goed zijn voor 34 Michelinsterren. Vorig jaar telde de horecagelegenheid nog ’slechts’ 21 sterren in totaal.