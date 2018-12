’Chloë Grace Moretz verliefd op Kate Harrison’

Chloë en Kate gingen deze week samen op stap in Malibu. Na een etentje gingen de dames naar een club. Na afloop werden ze zoenend op straat gezien. De actrice had er blijkbaar maling aan of iemand het zou zien want de zoenpartij duurde maar liefst 30 minuten. Volgens TMZ zijn de twee zo verliefd op elkaar dat ze al samenwonen in een appartement in Los Angeles.

Chloë en Brooklyn hadden sinds 2014 een knipperlichtrelatie. Begin april werd de zoon van David en Victoria Beckham opeens zoenend gespot met Playboymodel Lexi Wood.