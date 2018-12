Anna Nooshin bevestigt nieuwe liefde

Nassim deelt op Instagram een foto waarop de twee elkaar dolgelukkig kussen. En alsof dit beeld niet al voldoende zegt, plaatst hij er de veelbetekenende tekst ’Mine’ bij.

Afgelopen zomer verbrak Anna haar relatie van dertien jaar met Danny Roumimper. „Via deze weg willen Danny en ik jullie laten weten dat we, na 13 hele mooie jaren, er liefdevol voor hebben gekozen uit elkaar te gaan. Er is geen sprake van sensatie, we hebben mega veel respect voor elkaar en er is veel liefde tussen ons”, schreef ze destijds.

Kort daarna leek Anna alweer tot over haar oren verliefd te zijn, maar zweeg ze in alle toonaarden over de nieuwe man in haar leven. Dankzij een New Yorkse tatoeëerder werd al snel duidelijk wie haar hartje weer sneller deed kloppen.

In oktober plaatste hij een foto van Anna en Nassim met daarbij de tekst ’Liefde’. Uit andere foto’s wordt duidelijk dat hij de initialenvan de een bij de ander op de pols heeft gezet. Zo is er bij Nassim ’AN’ te zien en bij Anna prijken de letters ’NZ’. Kort daarna had het er alle schijn van dat de twee samen op vakantie in Bali waren.