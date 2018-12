Zo hielp Yoko John Lennon de vernieling in

Gehypnotiseerd en bedwelmd zou John Lennon zijn door Yoko Ono. Morgen is het 38 jaar geleden dat hij werd vermoord in New York, een nieuw boek komt met nieuwe onthullingen over hun turbulente relatie. Ⓒ Hollandse Hoogte

Morgen is het 38 jaar geleden dat JOHN LENNON werd vermoord voor zijn huis in New York. Zeker zijn relatie met YOKO ONO is veelbesproken. De gerenommeerde Britse auteur RAY CONNOLY schreef er een boek over, waarin hij de grond gelijk maakt met de Japanse kunstenares. ,,Ze was het vergif in zijn leven.’’