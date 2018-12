Zayn Malik haalt uit naar One Direction

In het lied zingt Zayn dat hij in zijn One Direction-tijd wenste dat hij ergens anders kon zijn. Hij bidt ook tot God dat hij niet de beste jaren van zijn leven heeft weggegooid. Verder onthult hij dat er veel te veel werd gedronken en te veel drugs werd gebruikt en dat hij en zijn oud-bandleden Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles en Louis Tomlinson om niets en niemand gaven in die tijd.

Zayn stapte in 2015 uit de band die in 2010 bekend werd na deelname aan de Britse talentenjacht The X Factor. Malik maakte al meerdere keren duidelijk dat hij en de overige bandleden geen vrienden zijn.