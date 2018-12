Joe Jonas had black-out tijdens bruiloft Nick

„Ik had even een black-out omdat ik werd overweldigd door emoties”, legt Joe uit in de Today Show van NBC. „Dit is niet alleen mijn broer, maar ook mijn beste vriend en om hem te zien trouwen met zijn droomvrouw... Er waren een heleboel tranen afgelopen weekend en een heleboel glimlachen. Gelukkig heb ik het op papier, dat is het belangrijkste. Het was een speciale week.”

Joe was een van de twaalf getuigen van zijn broer. „Ik had een heleboel verantwoordelijkheden. Maar ik was vooral aan het uitvogelen waar ik moest zijn op verschillende tijdstippen.” Tijdens de bruiloft was er ook een danswedstrijd tussen de familie van Nick en de familie van Priyanka. Volgens Joe heeft de familie van Priyanka duidelijk gewonnen.

Droom

De DNCE-ster, die zelf is verloofd met actrice Sophie Turner, heeft naar eigen zeggen ook een paar dingen opgeschreven voor zijn eigen huwelijksceremonie, maar de dag draaide vooral om zijn broer en zijn bruid. „Het was fantastisch om Nick en Priyanka te zien trouwen. Dit was overduidelijk een van de mooiste bruiloften die ik ooit heb gezien en het was een droom om er onderdeel van te zijn.”

Joe postte donderdag nog een trouwfoto van Nick en Priyanka op Instagram. „Ik houd van jullie allebei. Welkom bij de familie Pri! Gefeliciteerd! Mijn gezicht doet pijn van al het lachen deze week”, schreef hij erbij.