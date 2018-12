Buzzcocks punklegende Pete Shelley overleden

„Dit is het moeilijkste dat ik ooit heb moeten doen. Ik moet zeggen dat mijn broer Pete Shelley vanmorgen een hartaanval heeft gehad en is overleden”, schrijft Gary John McNeish.

Pete Shelley was de zanger van de Britse punkband Buzzcocks. De groep heeft in de Benelux nooit een hit gehad, maar heeft wel een ware cultstatus in de punkwereld. Van de Britse hitsingles is Ever fallen in love with someone in de versie van Fine Young Cannibals bekend geworden.

De band zou volgende week optreden in Luxor Live, in Arnhem. Het zou het enige optreden in Nederland zijn.

Buzzcocks werd in 1976 opgericht door Howard Devoto. Zanger Pete Shelley was nog altijd lid van de band. Devoto stapte al na twee jaar op om verder te gaan met Magazine en bouwde vervolgens een solo-carrière op. Buzzcocks trad tegenwoordig op met zanger Shelley, gitarist Steve Diggle, bassist Chris Remington en drummer Danny Farrant.