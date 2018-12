Memorabilia over Leopold II onder de hamer

De collectie bevat honderden stukken zoals zeldzame karikaturen, affiches, originele tekeningen, authentieke foto’s, penningen, beeldjes en andere objecten. Het was Eric Van den Abeele die de enorme verzameling in 40 jaar bijeenraapte. Van den Abeele is de achterkleinzoon van Jules Thiriar, de lijfarts en vertrouwenspersoon van Leopold II.

„Van mijn overgrootmoeder erfde ik een reeks satirische postkaarten van Leopold II. Dat was de start van mijn verzameling. Veertig jaar lang heb ik veilingen, beurzen en markten in binnen- en buitenland afgezocht om dit samen te stellen. Het doet me zeker wel iets om me van deze mooie verzameling te ontdoen, maar het is ook de kans om de buitenwereld een ander beeld van Leopold II te geven”, stelt hij.

De waarde van de volledige collectie wordt op zo’n 30.000 euro geschat. Enkele van de meest opvallende stukken uit de verzameling zijn de reclame-affiches waarbij Leopold II en zijn vader Leopold I reclame maken voor sigaretten en likeur. „Ook al waren het andere tijden, hij was toen al niet onbesproken bij het volk en de politici. Dat zie je mooi terug in de verschillende karikaturen en satirische prenten”, aldus veilingexpert Henri Godts.