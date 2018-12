Drake en Minaj ontvolgen elkaar op Instagram

De carrières van Drake en Nicki Minaj waren sterk met elkaar verbonden. Ze braken tien jaar geleden rondom dezelfde tijd door en onder hetzelfde platenlabel, dat van rapper Lil Wayne. Ze traden vaak samen op en maakten samen muziek. Maar de laatste jaren zijn ze uit elkaar gegroeid.

Al in 2013 liet Drake in zijn nummer Tuscan Leather weten niet meer met Nicki te praten. Twee jaar later kreeg de Canadese rapper flinke ruzie met Meek Mill, het toenmalige liefje van Minaj. Afgelopen zomer maakte de rapster haar collega belachelijk in haar hit Barbie Dreams. Kort daarna begroef Drake de strijdbijl met Meek Mill.

Het is onduidelijk waarom de twee elkaar juist nu hebben ontvolgd.