Dave en Donny laten droom uitkomen

Beau Sahetapy en haar drie vriendinnen hebben maar één wens: skiën met de knappe Dave en Donny Roelvink. De dames hebben nog nooit op ski’s gestaan en willen dit het allerliefst voor het eerst met Dave en Donny proberen. Dj’s Coen en Sander besloten Beau en haar vriendinnen de middag van hun leven te geven en schakelden de hulp van de Dave en Donny.

„Ik ben hier met mijn broer!”, roept Dave enthousiast op zijn Insta Stories, terwijl hij te zien is op de ski-piste met de vier gelukkige dames achter hem. En ook Donny plaatst filpmjes op zijn Stories waarop te zien is hoe hij stuntelend van de piste gaat. Het is dus maar de vraag of de vier vriendinnen echt iets hebben geleerd...

Gelukkig was er wel ook nog een echte instructeur aanwezig voor als het echt fout zou gaan.