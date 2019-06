Geen gevecht Justin Bieber en Tom Cruise

Afgelopen maandag twitterde Justin dat hij graag met Tom wilde vechten, waarbij hij ook de UFC-voorzitter Dana White heeft getagd. Hierover zegt hij: „Ik zag een interview met hem op tv dus hij zat in mijn hoofd. Het was gewoon een willekeurige tweet die nergens op sloeg. Dat doe ik wel vaker.”

Naar eigen zeggen denkt hij dat hij weinig kans zou maken in het geval er wel een gevecht zou komen. „Hij zou me waarschijnlijk volledig inmaken. Ik zou dan echt even moeten gaan trainen om weer in vorm te raken, ik ben nu veel te dun en licht”, aldus Justin.