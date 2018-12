American Horrorstory-acteur wordt vader

De American Horror Story-acteur leerde zijn vrouw Sarah kennen op het beroemde conservatorium Juilliard in New York, waar Finn in 2008 afstudeerde. De twee traden in het najaar van 2014 in het huwelijk.

De acteur heeft het nieuws zelf nog niet bevestigd. Hij reageerde donderdag wel op de aankondiging dat twee producties waar hij in te zien is zijn genomineerd voor een Golden Globe. Zowel The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story als de film If Beale Street Could Talk maakt kans op een award.