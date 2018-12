Kevin Hart reageert op homofobiebeschuldiging

Ook circuleerde er op sociale media een passage uit zijn comedyshow Seriously Funny uit 2010. Daarin zei hij: „Een van mijn grootste angsten is dat mijn zoon homo is. Ik ben geen homofoob. Doe wat je wil, wees gelukkig. Maar ik als heteroseksuele man, als ik kan voorkomen dat mijn zoon homo wordt, dan doe ik dat.”

Die tweet verwijderde de comedian, maar op zijn timeline zijn nog altijd berichten te vinden waarin hij ’homo’ als scheldwoord gebruikt. De Amerikaanse LHTBQ-rechtenorganisatie GLAAD vroeg om opheldering bij Kevin, zijn management en zender ABC, dat de comedian eerder deze week aanwees als presentator van de uitreiking van de Oscars aankomende februari.

In een Instagrampost verklaarde Kevin de critici donderdag voor gek. „Ik zweer het je, de wereld is gek aan het worden, en ik ga me er niet door laten frustreren”, aldus de comedian. Hij vindt niet dat tweets van acht jaar geleden hem aangerekend hoeven te worden. „Ik ben bijna veertig jaar oud, als je niet gelooft dat mensen veranderen, groeien en zich ontwikkelen als ze ouder worden, dan weet ik niet wat ik je kan vertellen.” In het bijschrift meldt Kevin dat hij ’van iedereen houdt’ en eindigt hij met: „Als je dat niet gelooft, dan ligt dat aan jezelf.”