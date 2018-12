’Ophef kersthit schuld van Bill Cosby’

Eerder in de week maakte een radiostation in Ohio bekend het liedje niet meer te draaien, omdat de tekst zou gaan over seksueel ongepast gedrag. In het nummer probeert een man een vrouw over te halen bij hem te blijven. Zij vraagt zich daarbij onder meer af wat er in haar drankje zit.

„Bill Cosby heeft het voor iedereen verpest”, verklaarde Susan. „Nadat hij ervan werd beschuldigd vrouwen te hebben gedrogeerd, begon opeens iedereen over date rape in het liedje.” Cosby werd eerder dit jaar veroordeeld voor het drogeren en misbruiken van een vrouw. Tientallen anderen zeggen dat de komiek hen ook zonder hun medeweten drugs heeft gegeven.

Woedend

Volgens Susan zou haar vader woedend zijn over die link met zijn werk. „Vroeger zeiden mensen ’wat zit er in dit drankje?’ als grap, als ze merkten dat ze wat aangeschoten raakten. Maar daarmee suggereerden ze niet dat iemand er drugs in had gedaan.”

Frank Loesser schreef Baby It’s Cold Outside om het samen met zijn vrouw op te voeren tijdens feestjes. Hij verkocht het nummer later aan filmstudio MGM, dat het gebruikte in de film Neptune’s Daughter uit 1949. Daardoor won Loesser in 1950 een Oscar voor het lied.