Whitney-show Glennis Grace naar België

De zangeres geeft op 5 oktober een bijzonder concert in AFAS Live. Exact 24 jaar nadat Grace de Soundmixshow won met een nummer van Whitney Houston, brengt zij een eerbetoon aan de in 2012 overleden zangeres. Deze show is drie weken later in Antwerpen te zien.

Het eerbetoon bestaat uit een variatie aan nummers van de legendarische artiest. Na het overlijden van Houston verzorgde Grace ook al een tribute aan Houston in de Melkweg, samen met Trijntje Oosterhuis, Edsilia Rombley, Berget Lewis en Candy Dulfer.

In 2017 had de zangeres een hit met haar vertolking van het nummer Run To You van Houston, die zij zong tijdens de concertreeks Ladies of Soul. De show in Amsterdam is inmiddels uitverkocht.