Kirk Cameron raakt zus Candace tijdens karten

Volgens de actrice was het haar broer Kirk, bekend uit jaren 80-serie Growing Pains, die haar raakte. Ze deelde op Instagram Stories beelden van haar flink opgezwollen hand en vertelde dat het vooral erg pijnlijk was toen haar ringen van haar vingers gehaald moesten worden. „Maar het gaat goed met me. Dat lijkt me duidelijk, want ik lig hier deze video op te nemen”, grapt de actrice in haar InstaStories.

In een van de clipjes neemt Kirk de schuld volledig op zich. „Het was echt mijn fout. Ik wilde haar afsnijden om de koppositie in te nemen. Ik ben de schuldige hier.” Zus Candace heeft hem vergeven: „Ik ben ook enorm competitief. Het maakt niet uit, ik ben in orde.”