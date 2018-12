Ariana Grande ontvangt Women of the Year-award

„Ik vind het interessant dat dit een van de beste jaren uit mijn carrière was, en het slechtste uit mijn leven”, zei de zangeres, die haar tranen leek weg te slikken. In september overleed haar ex, rapper Mac Miller, aan een overdosis. Ook hield haar verloving met Pete Davidson maar enkele maanden stand en maakte ze bekend te lijden aan PTSS als gevolg van de bomaanslag na haar concert in Manchester. „Veel mensen kijken naar de positie waar ik nu inzit als artiest en denken: zij heeft het echt voor elkaar, ze zit er bovenop. En dat is ook zo, maar in mijn persoonlijke leven heb ik geen idee waar ik mee bezig ben.”

De 25-jarige deelde op het podium een boodschap aan haar fans. „Dit is een erg verwarrende tijd geweest, en ik wil hier zeggen dat als je iemand bent voor wie de toekomst onduidelijk lijkt, dat je daar niet alleen in bent.” Ariana sprak hoop voor zichzelf uit voor de toekomst. „Ik kijk ernaar uit om de liefde en vergeving die ik in het verleden zo makkelijk aan mannen gaf, dit komende jaar aan mezelf te geven.”