Misbruikzaak tegen Russell Simmons gaat door

De muziekproducent wordt beschuldigd van een verkrachting in 1988. De anonieme vrouw noemt daarbij geen specifieke datum. De advocaten claimden dat de zaak niet door kon gaan, omdat het voor Simmons onmogelijk zou zijn zich te verdedigen als de beschuldigende partij niet kan aangeven wanneer het misbruik zou hebben plaatsgevonden.

De vrouw heeft aangegeven dat ze de oprichter van hiphoplabel Def Jam ontmoette in het bijzijn van haar zoontje, dat destijds op de basisschool zat. Simmons vroeg de vrouw later mee uit naar een club, waarna ze op zijn hotelkamer terechtkwamen. Daar zou de producent haar volgens New York Post hebben gezegd dat als zij geen seks met hem zou hebben, hij het wel met haar kind zou doen.

Het vermeende slachtoffer eist 10 miljoen dollar van Simmons. Zijn advocaten beweren dat zij alleen uit is op geld, en haar advocaat naamsbekendheid uit de zaak probeert te slepen.