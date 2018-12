Lil' Kleine doet extra show op Winterparadijs

Hij is een van de vele BN'ers die acte de présence geven op het evenement. Xander de Buisonjé geeft gedurende de kerstdagen zes optredens en presentatrice Nicolette van Dam opent een pop-uprestaurant, Brasserie Van Dam.

Het Amsterdamse Winterparadijs vindt van 21 tot en met 30 december plaats in het evenementencomplex in de hoofdstad.

Het Winterparadijs is een evenement dat helemaal in het teken staat van het kerstgevoel. Er zijn allerlei activiteiten die met kerst, sneeuw en winter te maken hebben. Het belangrijkste nieuwe onderdeel is Het Sneeuwparadijs, waar bezoekers kunnen langlaufen, sleeën, sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen kunnen maken. De arena is voorzien van echte sneeuw.

Grootste ijsbaan

Daarnaast wordt de vorig jaar aangelegde ijsbaan ruim drie keer vergroot tot een 2200 vierkante meter, de grootste ijsbaan van Nederland. Ook wordt er een 400 meter lang langlaufparcours aangelegd en kan winters Amsterdam worden aanschouwd vanuit een 50 meter hoog reuzenrad.

De kaartverkoop is van start gegaan.