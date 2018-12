A Star is Born passeert half miljoen bezoekers

Het muzikale drama draait inmiddels meer dan tien weken in de Nederlandse bioscopen. De film kreeg donderdag vijf Golden Globe-nominaties en geldt ook als een van de grote favorieten voor de Oscars.

A Star is Born is de derde remake van de filmklassieker uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Jackson Maine (Cooper) is een rockster die worstelt met demonen uit het verleden en de fles; Ally (Lady Gaga) is een serveerster met een gouden stem. Na een toevallige ontmoeting biedt hij haar de kans om door te breken, met alle gevolgen van dien.

Muziekfilms doen het dit najaar erg goed in de bioscopen. Ook de Queen-biopic Bohemian Rhapsody trekt al wekenlang volle zalen. De film over het leven en werk van frontman Freddie Mercury lijkt zelfs de best bezochte bioscoopfilm van het jaar te gaan worden.