Jon Karthaus werkt aan nieuwe Costa-film

Over de exacte inhoud van de nieuwe film kan het productiehuis nog niets zeggen. „Het project staat nog in de kinderschoenen”, stelt een woordvoerder. „Maar we zijn er wel heel serieus mee bezig.” Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe Costa in de bioscopen te zien moet zijn.

Costa! uit 2001 is een mijlpaal in de Nederlandse filmgeschiedenis. De komedie van Johan Nijenhuis over een groep jongeren die twee weken vakantie vieren in Salou, trok 700.000 bezoekers en sprak een jong publiek aan dat de Nederlandse film daarvoor niet wist te vinden. De hoofdrollen werden gespeeld door Georgina Verbaan, Katja Schuurman, Daan Schuurmans, Kurt Rogiers en Michiel Huisman. Voor bijna alle acteurs was het de eerste grote rol in een speelfilm.

Prequel

Na de film Costa! volgde er een serie, die vier seizoenen liep bij BNN. Regisseur Nijenhuis werkte ook nog enige tijd aan een prequel die zich tijdens de krakersrellen in de jaren tachtig zou afspelen. Maar dit project kwam nooit van de grond.

Jon Karthaus brak door met zijn hoofdrol in de Zoop-serie en -films van Nijenhuis. Hij concentreert zich de laatste jaren vooral op regisseren en maakte onder meer de komedies Homies en Bella Donna’s.