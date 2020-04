Sam Smith: ’Ik weet zeker dat ik corona had’

Sam Smith laat weten dat hij symptomen van Covid-19 kreeg nog voordat het Verenigd Koninkrijk maatregelen had genomen tegen de verspreiding van het virus. Zijn zus had dezelfde symptomen. Beiden gingen ze drie weken in zelfisolatie om de rest van hun familie te beschermen. „We hebben een oma op leeftijd, we wilden geen risico lopen.”

Inmiddels is de artiest aan het herstellen, al gaat dit ten koste van zijn creativiteit. „Toen de rest van het land in lockdown ging, krabbelde ik weer op. In het begin voelde ik de drang om te zingen, om in de woonkamer mee te zingen met nummers van Corinne Bailey Rae en Stevie Wonder, maar na een week wilde ik niet meer zingen.”

Sam besloot onlangs de release van zijn derde album uit te stellen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de plaat op 5 juni zou verschijnen, maar dat wordt uitgesteld naar een later moment dit jaar. Ook de titel To Die For wordt aangepast. Sam vindt het niet gepast om tijdens de coronacrisis met een album te komen.

De zanger kreeg onlangs nog veel kritiek op een Instagrampost, waarin hij op komisch bedoelde wijze de ’fases van quarantaine’ uitbeeldde. Op twee daarvan poseerde Smith zogenaamd in tranen. Hij liet ook toen al weten ziek te zijn geweest, maar liet in het midden of het corona was.